TBMM'de kadına şiddeti araştırmak üzere komisyon kurulacak
09.03.2021 20:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:21
TBMM'de kadına şiddetin araştırılmasına ilişkin komisyon kurulacak.
TBMM'de kadına şiddetin araştırılmasına ilişkin komisyon kurulacak.
TBMM Genel Kurulu'nda kadına şiddetin araştırılmasına ilişkin komisyon kurulması görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin sonunda Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Komisyon 19 kişiden oluşacak. Görev süresi üç ay olacak. Gerektiğinde şehir dışı seyahatler yapabilecek.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı