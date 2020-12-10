TBMM'de 'kadına şiddet ve soyadı' tartışması
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TBMM'de 'kadına şiddet ve soyadı' tartışması

10.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:42
TBMM'de 'kadına şiddet ve soyadı' tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'kadına şiddet ve soyadı' tartışması yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'kadına şiddet ve soyadı' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında 'kadına şiddet ve soyadı' tartışması yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Tuma Çelik, sizin vekilinizden biri kadına tecavüz etmiş, bir milletvekiliniz kendi eşini dövmüş, milletvekili olabilecek en kötü suçlardan birden fazlasını işlemiş. Demek ki, politikalarınız şiddet üretiyor, üretmeye devam ediyor" dedi.

Zengin, soyadı ile gurur duymayan olup olmadığını sorarak, "Hiçbir zaman kürsüye çıkıp adımla, soyadımla gurur duymuyorum demiyorum. Ben de gurur duyuyorum, bilerek soyadınızı tekrar ediyorsunuz, bunun bir mesajı var. Bize 'Biz Abdullah Öcalan'la gurur duyuyoruz' diyorsunuz. Siz milleti tahrik etmek istiyorsunuz, ben gurur duyuyorum demek PKK ile gurur duymakla eşdeğerdir" ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, soyadına ilişkin olarak, "(AK Parti Hatay Milletvekili) Hüseyin Yayman, 'Soyadınız sayesinde vekilsiniz' demiş. Hiçbir vekil soyadımla gurur duymuyorum deme gereği duymadı" diye konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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