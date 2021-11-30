TBMM'de 'kadın kotası' tartışması

Tbmm Genel Kurulu'nda, Ak Parti ile CHP milletvekilleri arasında, 'kadın kotası' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. CHP'nin, kadınların siyasette 'eşit temsil' edilmesi amacıyla hazırladıkları Siyasi Partiler Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunu'nda değişiklik yapılmasını dair kanun teklifinin gündeme alınmasına ilişkin önerge görüşüldü. Önerge üzerine söz alan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, 5 Aralık'ın Dünya Kadın Hakları Günü olduğunu hatırlatarak, bütün partilerden teklifin Genel Kurul'dan geçmesi yönünde 'evet' oyu kullanmalarını istedi.

Genel Kurul'da AK Parti'li milletvekilleri ile CHP'li milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın uzaması üzerine Meclis Başkanvekili Bilgiç, birleşime ara verdi. Aranın ardından görüşmelere kaldığı yerden devam edildi. CHP'nin, 'teklifi gündeme alma' önergesi reddedildi.

Haber : Besti KARALAR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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