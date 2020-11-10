TBMM'de 'İstihdam Paketi' görüşmeleri sürüyor
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TBMM'de 'İstihdam Paketi' görüşmeleri sürüyor

10.11.2020 22:46 | Son Güncelleme: 10.11.2020 23:11
TBMM'de 'İstihdam Paketi' görüşmeleri sürüyor

TBMM Genel Kurulu'nda, 'istihdam paketi' olarak bilinen 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, 'istihdam paketi' olarak bilinen 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' ele alındı. Teklifte yapılan değişiklikle 'Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü'ne ilişkin 24'üncü madde çıkartıldı. Teklif metninden çıkartılan 'Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü' başlıklı madde şöyle:

"Cumhurbaşkanlığının görev alanına giren ve uzmanlık gerektiren konularda çalıştırılmak üzere Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Raportörü ve Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcısı istihdam edilebilir."

Teklifin 23'üncü maddesi üzerine CHP'nin verdiği önergenin oylaması sırasında, Meclis Başkanvekili Haydar Akar, önergenin kabul edildiğini söyledi. Bunun üzerine AK Parti'li vekiller itiraz ederek, elektronik oylama yapılmasını istedi. Görüşmelere ara verildi, aranın ardından da Meclis Başkanvekili Akar, CHP'nin önergesi üzerinde yeniden yapılan oylamada Divan Üyeleri arasında anlaşmazlık olduğu için oylamayı bir kez daha tekrarladı. CHP'nin önergesi kabul edilmedi.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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