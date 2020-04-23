TBMM'de ışık ve havai fişek gösterisi yapıldı TBMM'de ışık ve havai fişek gösterisi yapıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde havi fişek ve ışık gösterisi düzenlendi.

TBMM'de ışık ve havai fişek gösterisi yapıldı

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde havi fişek ve ışık gösterisi düzenlendi.

TBMM'nin açılışının yüzüncü yılı dolayısıyla TBMM ön kısmında ışık ve havai fişek gösterisi düzenlendi. Gösteriye TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekilleri katıldı. Gösteri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının ekranlardan gösterimi ile başladı. Daha sonra İstiklal marşı okundu. Bu esnada havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı.

Kaynak: İHA