TBMM'de HES kodu uygulaması
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TBMM'de HES kodu uygulaması

20.11.2020 12:51 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:56
TBMM'de HES kodu uygulaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekili ziyaretçilerine HES kodu uygulaması başlayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekili ziyaretçilerine HES kodu uygulaması başlayacak.

TBMM İdare Amiri Erkan Haberal imzasıyla milletvekillerine yazı gönderilerek, HES kodu uygulamasına geçileceğine ilişkin bilgi verildi.

Haberal'in milletvekillerine gönderdiği yazıda şunlar kaydedildi:

"Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda; Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde Randevu Takip Sistemi üzerinden HES Kodu uygulamasına 20.11.2020 tarihinden itibaren geçilecektir. Söz konusu Sistem üzerinden Genel Kurul çalışmalarının yapılmadığı günler için randevu vereceğiniz ziyaretçilerin Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemi üzerinden HES Kodu doğrulaması yapılacak ve RİSKSİZ bilgisinin ardından onay verilecektir. Ayrıca, ileri tarihli veya tekrarlı girilmiş olan randevu taleplerinde ziyaretçilere giriş noktalarında HES Kodu doğrulaması yapılacaktır" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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