TBMM'de HES kodu dönemi
27.11.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:59
TBMM'de HES kodu dönemi Korana virüs tedbirleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne HES kodu ile ziyaretçi alınacak.
TBMM'de HES kodu dönemi
ANKARA - Korana virüs tedbirleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne HES kodu ile ziyaretçi alınacak.
TBMM'de Hayat Eve Sığar dönemi başladı. Bütçe sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek bürokratlar ve milletvekillerinin ziyaretçileri HES kodu alınarak TBMM yerleşkesine ve ek binalarına alınacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK