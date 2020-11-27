TBMM'de HES kodu dönemi
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TBMM'de HES kodu dönemi

27.11.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:59

TBMM'de HES kodu dönemi Korana virüs tedbirleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne HES kodu ile ziyaretçi alınacak.

TBMM'de HES kodu dönemi

ANKARA - Korana virüs tedbirleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne HES kodu ile ziyaretçi alınacak.

TBMM'de Hayat Eve Sığar dönemi başladı. Bütçe sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek bürokratlar ve milletvekillerinin ziyaretçileri HES kodu alınarak TBMM yerleşkesine ve ek binalarına alınacak.

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TBMM'de HES kodu dönemi
TBMM'de HES kodu dönemi
TBMM'de HES kodu dönemi
TBMM'de HES kodu dönemi
TBMM'de HES kodu dönemi
TBMM'de HES kodu dönemi
TBMM'de HES kodu dönemi
TBMM'de HES kodu dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

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