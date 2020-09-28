TBMM'de, HDP'lilerden 'Kobani soruşturması' tepkisi

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Kobani olayları' olarak bilinen 6-7 Ekim 2014 tarihlerindeki eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamındaki gözaltılarla ilgili, "Bu operasyon kesinlikle hukuki bir operasyon değildir" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Kobani olayları' olarak bilinen 6-7 Ekim 2014 tarihlerindeki eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamındaki gözaltılarla ilgili, "Bu operasyon kesinlikle hukuki bir operasyon değildir" dedi.

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, milletvekilleri ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Oluç, "Öncelikle bunu kınıyoruz. Bu hukuksuzluğu protesto ediyoruz. Bu operasyon kesinlikle hukuki bir operasyon değildir, kesinlikle siyasi bir operasyondur, siyasi bir karar alınmıştır. Bu siyasi kararla arkadaşlarımız gözaltında tutulmaktadırlar" dedi.

Oluç, şu anda 20 arkadaşlarının gözaltında olduğunu hatırlatarak, "Bugün itibarıyla savcılığa çıkarıldılar ve 4 gün daha gözaltı süresi uzatıldı ve emniyete geri götürüldüler. Kobani protestoları, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde oldu. 2015 yılında bununla ilgili o dönemin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerine bir soruşturma açıldı. Şu anda gözaltında bulunan bütün MYK üyesi arkadaşlarımız 2015 yılında o soruşturma nedeniyle ifadelerini verdiler çeşitli illerde. 2015 yılından bugün kadar 5 yıl boyunca yedekte tutulan bu dava, bu soruşturma şimdi yeniden gündeme getirildi" ifadelerini kullandı. Basın açıklamasından sonra HDP milletvekilleri, TBMM bahçesinde alkışlarla yürüyerek protestoda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı