TBMM'de, HDP'li vekilde koronavirüs tespit edildi HDP, TBMM'de partilerinden bir milletvekilinde koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

HDP, TBMM'de partilerinden bir milletvekilinde koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

HDP Grup Başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Daniş Beştaş'ın imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, partide bir milletvekilinde koronavirüs tespit edildiği ve tedavi altında olduğu belirtildi. Açıklamada, koronavirüs salgınının etkilerinin bir süredir Meclis'te de artarak görüldüğüne dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Grup salonumuzun da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğu, hafta başında tespit edilmiştir. Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alınmıştır. Bu kapsamda yapılan ilk testlerde maalesef bir vekilimizin de enfekte olduğu anlaşılmıştır. Kendisi şu anda doktor kontrolü altındadır, sağlık durumu iyiye gitmektedir. Bu konuda bulaşın artmaması için maske, fiziki mesafe ve hijyene dikkat etme tedbirlerinin aksatılmaksızın hem Meclis'te hem de Meclis dışında uygulanması konusunda kararlı ve özenli olmaya devam edeceğiz." CHP'DEN MİLLETVEKİLLERİNE MESAJ

CHP TBMM grup yönetimi de TBMM'deki Covid-19 vakaları nedeniyle, milletvekillerinden, personellerini evden çalıştırmalarını istedi. Milletvekillerine gönderilen mesajda, "TBMM'deki Covid-19 vakaları nedeniyle milletvekili personelinin evden çalışmalarının sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

Besti KARALAR/ANKARA, -

Kaynak: DHA