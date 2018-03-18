TBMM'de Gündem Ekonomi

Meclis; konutunda ürettiği elektriği satanlara vergi muafiyeti, elektrikli araçlara teşvik, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ve hurda araç sahiplerine yeni araç alımında ÖTV teşviki düzenlemelerini de içeren "torba tasarı" ile Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısı için mesai yapacak.