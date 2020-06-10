TBMM'de gerilim devam etti
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TBMM'de gerilim devam etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerilim devam etti.

TBMM'de gerilim devam etti
10.06.2020 00:37 | Son Güncelleme: 10.06.2020 01:04

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerilim devam etti.

TBMM Genel Kurulu'nda Bekçi düzenlemesi görüşmeleri devam etti. CHP. E MHP arasındaki gerilim Genel Kurul oturumu başladıktan sonra devam etti. CHP milletvekilleri 'özür' beklediler. CHP milletvekilleri TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş'a tepki gösterdiler. Erdoğmuş oturumu kapatırken, MHP milletvekilleri de ayağa kalktılar. VHP ve MHP milletvekilleri atasında gerilim devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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