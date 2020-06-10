TBMM'de gerginliğin ardından
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TBMM'de gerginliğin ardından

TBMM gerginliğini ardından çalışmalarına başladı.

TBMM'de gerginliğin ardından
10.06.2020 17:26 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:33

TBMM gerginliğini ardından çalışmalarına başladı.

TBMM Genel Kurulu dün akşam yaşanan gergin oturumun ardından çalışmalarına başladı. TBMM Başkan Vekili Nimetullah Erdoğmuş, TBMM Genel Kurulu oturumunu açarken şöyle konuştu:

"Bütün farklı düşüncelerimize, fikirlerimize, tarzı siyasetimize rağmen bu ortak paydada bir araya gelmenin hem Meclise karşı hem sayın üyelere karşı, başta Divan olarak sorumluluğunu taşıyoruz. Buna binaen, Divan adına ve Meclis Başkan Vekili vasfıyla dünden bugüne yürüttüğümüz çalışmalar esnasında, elde olan veya olmayan sebeplerle, hassasiyet konusunda, gerekli tutum ve davranışta dikkatli veya dikkatsiz olma konusunda, şahsım adına meydana gelmiş olan eksikliklerden, yetmezliklerden ve demokrasinin karakterine halel getirebilecek, zerreyimiskal kadar halel getirebilecek tutum ve davranışlarımdan dolayı ben, tüm sayın üyelerden çok net, açık, sözü evirip çevirmeden özür diliyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızın ihtilaf, muhalefet hakkını kullanacağımız doğrultuda yürürken tefrikaya, asla ve asla nefrete, husumete sebebiyet vermeyeceğine dair de yine yüce huzurunuzda şahsım adına diyorum ki: Vadolsun, vadolsun, vadolsun."

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, iç tüzük noktasında muhalefet partilerinin atması gereken adımlar konusunda samimiyet beklediklerinin altını çizerek, "Dolayısıyla burada her siyasi partinin karşı tarafı anlayarak hareket etmesi yasama faaliyetlerini çok daha rahat halde yürütmemizi sağlayacaktır. Biz hiçbir şekilde herhangi bir milletvekiline yönelik fiziki bir müdahaleyi kabul etmeyiz; sözle tartışırız, konuşuruz, kanaatlerimizi ortaya koyarız, politikalarımızı ortaya koyarız, nihai değerlendirmeyi halkımız yapar, o değerlendirmeler neticesinde de kim ne hak ediyorsa sandıktan o reyle beraber çıkar" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, dün, Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e ve İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na yönelik saldırgan ve tasvibi mümkün olmayan tutumun, başta MHP Grup Başkan Vekilleri olmak üzere tüm siyasi partilerin grup başkan vekillerini oldukça rahatsız ettiğini söyledi. Altay, "Şüphesiz siz de bu yaşananlardan dolayı oldukça üzüldünüz. Nitekim bu sabah, nöbetçi Meclis Başkan Vekili sıfatıyla Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özgür Özel'in makamına gerçekleştirdiğiniz ziyaret bizim için kıymetlidir ve anlamlıdır. Bu yönüyle size de teşekkürü bir borç biliyorum. Sayın Başkan, parlamento tecrübesi oldukça kadim olan birisi olarak bu Mecliste çok münakaşalara çok müzakerelere tanık olduk. Ancak zaman zaman çok farklı fikirlerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün her partiye verdiği haktan kaynaklı olarak kullanılmasındaki gerilimin fiziki şiddete ve saldırıya dönüştüğü anlar geçmişte hiç olmadı değil. Dün akşam da burada böyle bir hal yaşandı ve bu hal, bu fiziki saldırı çok direkt, amasız, fakatsız kınanması gereken bir haldir" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu, dün yaşananların Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı İç Tüzük'e istinat etmesi bakımından fevkalade zarif bir karşı duruş olduğunu belirterek, "Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna da teşekkür ediyorum. Şimdi, işi bu kadar zarafet içerisinde gerçekleştirmemiz mümkünken hiç yaşanmaması icap eden bir olayın muhatabı oldu Türkiye Büyük Millet Meclisi. Buradaki siyasi parti gruplarının elbette ki birbirlerinden bekledikleri bir özür vardır, doğrudur, haklıdır ama asıl özür dilenmesi gereken aziz milletimizdir çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisine bizleri meseleleri oturalım, konuşalım, tartışalım diye gönderdiler; ayağa kalkıp birbirimizi itelim kakalım diye göndermediler" ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bütün milletvekilleri ve parti grupları olarak iç tüzüğe göre hareket etmenin önemine değinerek, "Yine mecbur olduğumuz bir tutum daha vardır, o da birbirimize karşı göstereceğimiz sabır ve tahammüldür. Sabır ve tahammüldür, bütün milletvekilleri ve parti grupları olarak biz, buna mecburuz. Gerilim istemiyoruz çünkü gerilim oldukça ve bunun neye, hangi tür davranışlara, söz ve tutumlara evrileceğini kestirmek çoğu zaman mümkün olmayabiliyor ve kontrol dışı davranışlara da sebep oluyor ve neticede üzücü hadiseleri yaşıyoruz. Dünkü yaşanan hadiseleri de birleşimin başından sonuna kadar birlikte mütalaa ettiğimizde ben inanıyorum ki hepimizin -başta ben, şahsım olarak ifade edeyim ama bütün parti grupları ve milletvekili arkadaşlar olarak ifade etmek istiyorum- herkesin hissesine düşeni alması ve muhasebemizi yapmamız gerekiyor. Yani empatiyi mutlaka diri tutma mecburiyetimiz var" diye konuştu.

HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç ise Meclis çalışmalarının aslında topluma verilecek önemli mesajları içermesi gerektiğini söyleyerek, "Her seferinde ve Meclis'in temel yaklaşımı demokratik politik kültürü geliştirmektir. Eğer biz, bir demokrasi hedefinden, demokratik hak ve özgürlüklerden, hukukun üstünlüğünden söz ediyorsak ki ediyoruz, o zaman olması gereken şey, bu Meclis'in bütün topluma hem Türkiye'de hem de dünya kamuoyu açısından baktığımızda bütün dünyaya bu söylediklerinin gerçekleşmesi için uğraşan bir kurum olduğu mesajını ve görüntüsünü vermesidir. Yani hedef, demokratik politik kültürü geliştirmek olmalıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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