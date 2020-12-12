TBMM'de gergin bütçe görüşmesi (2)

BAKAN SOYLU: DEVLET HDP'NİN MİTİNGİNİ KORUDU

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde HDP milletvekilleri, Diyarbakır'da 2017 yılında Nevruz kutlamalarında Kemal Kurkut'un ölümüyle ilgili polisi suçlaması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz aldı. Bakan Soylu, Kemal Kurkut'un elinde bıçakla üstü çıplak şekilde çekilen fotoğrafını kürsüden göstererek "Polis, üstü çıplak vaziyette elinde bıçakla atlayarak kalabalığa doğru koşan Kemal Kurkut'a 'dur' diyor. 'Ben kendimi patlatacağım' diyor, bize gelen ifade bu. Güvenlik güçlerinin tedbir alması gerektiğinden dolayı kalabalığa ve topluluğa zarar vereceğini düşünerek etkisiz hale getiriyorlar ve hayatını kaybediyor. Kemal Kurkut'un orada topluluğun üzerine bıçakla giderken pantolonunun altında ne var bilmiyorlar. Dün biz Viranşehir ve Mardin sınırında kökenini DEAŞ'lı bildiğimiz; ama PKK ve PYD tarafından satın alınan ve 1,5 kilo patlayıcıyı pantolonunda saklayan teröristi etkisiz hale getirdik. Orada devlet HDP'nin mitingini korumak için gerekli tedbiri aldı, bu tedbiri alırız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR