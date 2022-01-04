TBMM'de FETÖ ve yolsuzluk tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yolsuzluk ve FETÖ tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP döviz fiyatlarındaki alım satım işlemlerine yönelik grup önerisi verdi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, iktidar partisini yolsuzluk yaptığını iddia etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise, AK Parti'nin milletin teveccühünü kazandığını belirterek, "Yolsuzlukla, hırsızlıkla, çetelerle mücadele ederek, vesayet odaklarını elimine ederek bugünlere gelmiş bir partidir. Hırsızlık ve yolsuzlukla ilgili siz kendi tarihinize bakın, İSKİ Gate'e, Yuvacık Barajı yolsuzluklarına bakın. Siz bizi kendinizle karıştırmayın. Sonuç itibarıyla, asla ve kata, AK Parti iktidarları hiçbir şekilde yolsuzluğa bulaşmamış, yolsuzluğun üstüne gitmiştir. Sonuç itibarıyla hırsızlık ve yolsuzluk deyince -açın bakın, herkese sorun- İSKİ akla gelir, Yuvacık Barajı akla gelir, sizlerin hakikaten yönetim beceriksizlikleriyle milletimizi çöpe, çukura, çamura mahküm ettiğiniz belediyecilik anlayışınız gelir" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, "Sonuç itibarıyla bir terör örgütü FETÖ'nün 'tape'lerini kes-yapıştırla oynayarak, oynatarak bu Meclis kürsüsü altında buz gibi 15 Temmuz işgal ve darbe girişimini ortadan kaldıran bir Meclis kararına 'karşı darbe' diye FETÖ'nün ağzını kullanan siz, hakikaten bu konuda asla ve kata hiçbir söz söylemeye hak ve yetkisi olmayan bir durumdasınız. Çünkü ancak FETÖ'nün yaklaşımlarını, o kurgularını burada dillendiriyorsunuz" şeklinde konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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