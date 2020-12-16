TBMM'de 'faşist' tartışması
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TBMM'de 'faşist' tartışması

16.12.2020 16:58 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:04
TBMM'de 'faşist' tartışması

TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında 'faşist' tartışması yaşandı.

TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında 'faşist' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler esnasında CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, AK Parti milletvekillerinin milletvekili olmayı Atatürk'e borçlu olduklarını ve konuşmalarında Atatürk'ü anmaları gerektiğini ifade etti. Köksal milletvekillerine 'Adam gibi dinleyin' derken, bunun üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Köksal'ı uyardı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, Köksal'ın sözlerinin CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na bir çağrı olduğunu belirterek, "Sözleriniz Canan Kaftancıoğlu için karşılık bulabilir. Biz adam gibi bütçeyi takip ediyoruz. Milletvekilimizin konuşmasına nasıl tahammülsüzlük gösteriyorsunuz. Bu faşizan yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil" diye karşılık verdi.

TBMM Başkanvekili Bilgiç ise milletvekillerine 'Kavga yapmak istiyorsanız yapın' diye tepki gösterdi. Bilgiç oturuma ara verdi. Oturuma ara verilmesinden sonra da gerilim devam etti. - ANKARA

TBMM'de 'faşist' tartışması
TBMM'de 'faşist' tartışması
TBMM'de 'faşist' tartışması
TBMM'de 'faşist' tartışması
TBMM'de 'faşist' tartışması
TBMM'de 'faşist' tartışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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