TBMM'de Erzurumspor gündemi AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Hep söyledik ki kentlerin de genetik tevarüsle yaşattığı değerler vardır.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Hep söyledik ki kentlerin de genetik tevarüsle yaşattığı değerler vardır. Bu sebeptendir ki Erzurum'un da köklerinde "şampiyonluk" kavramına aşinalık yatıyor" dedi.

'Erzurum'a hep şampiyonluk yaraşır'

TBMM Genel Kurulunda söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Süper Lige yükselen Erzurumspor coşkusunu paylaşarak, şampiyonluk kavramının Erzurum için işaret ettiği manayı ifade etti. Aydemir, "Saltuklu gibi Türk tarihinin şahika bir dönemine yüz elli yıla yakın başkentlik etmiş Erzurum'a hep şampiyonluk, hep zirveler yaraşır" vurgusu yaptı.

Milletvekili Aydemir'den ortak heyecan vurgusu

Süper Lige yükselen Hatayspor ve Süper Lig şampiyonu Başakşehir'i tebrik eden Milletvekili Aydemir, sporun zihni ve bedeni ortak heyecan ve coşkularda buluşmanın ifadesi olduğunu; bunun yansımalarını hayatın bütün alanlarında da müşahede ettiklerini belirterek, "Neşe ve hüzün iklimini içinde barındıran bu nadide zemin başarıyı şampiyonlukla tariflendiriyor" kaydını düştü.

'Erzurumspor'u kutluyoruz'

Konuşmasında Erzurumspor'un başarısını dile getiren Milletvekili Aydemir, mavi beyazlı ekibin Süper Lige çıkmasında emeği geçen taraftar, teknik ekip ve yöneticilere teşekkür etti. Milletvekili Aydemir, "Sporu zihni ve bedeni ortak heyecan ve coşkularda buluşmanın ifadesi olarak görüyoruz, bunun yansımalarını hayatın bütün alanlarında da müşahede ediyoruz. Neşe ve hüzün iklimini içinde barındıran bu nadide zemin başarıyı şampiyonlukla tariflendiriyor. Buna son örnek, Erzurumspor'umuzun yeniden bu hazzı yaşaması, yaşatmasıdır. Takımımızı kutluyoruz; taraftarlarımızı, teknik ekibimizi, yöneticilerimizi tebrik ediyoruz" dedi.

'Erzurum adı zirveleri tarif eder'

Erzurum adının zirve kavramını tarif ve tasvir ettiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, "Hep söyledik ki kentlerin de genetik tevarüsle yaşattığı değerler vardır. Bu sebeptendir ki Erzurum'un da köklerinde "şampiyonluk" kavramına aşinalık yatıyor. Saltuklu gibi Türk tarihinin şahika bir dönemine yüz elli yıla yakın başkentlik etmiş Erzurum'a hep şampiyonluk, hep zirveler yaraşır" diye konuştu.

Milletvekili Aydemir konuşmasının son bölümünde tebriklerini sunarak, "Bu vesileyle, Tayfur Sökmen hatırası şampiyon Hatayspor'umuzu ve büyüklük inhisarını berhava edip her takımın şampiyon olabileceğini gösteren Başakşehirsporumuzu da yürekten kutluyorum" mesajını verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA