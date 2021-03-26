TBMM'de Erzurum buluşması
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TBMM'de Erzurum buluşması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
TBMM'de Erzurum buluşması

AK Parti 7'inci olağan kongresi sonrasında TBMM'de Erzurum sinerjisi yaşandı.

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AK Parti 7'inci olağan kongresi sonrasında TBMM'de Erzurum sinerjisi yaşandı. Kongreye katılan Erzurum AK Parti Grubu AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in konuğu oldu. Heyet daha sonra AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un da katıldığı toplantıda il sosyal ve ekonomik beklentilerine yönelik istişarede bulundu.

Aydemir Erzurum AK Heyetiyle Buluştu

Milletvekili Aydemir TBMM'deki çalışma ofisinde Çat, Pasinler ve Karayazı ilçe heyetleriyle bir araya geldi. AK Parti Belediye Başkanları, AK Parti İlçe Başkanları, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlik Kolları yönetici ve üyeleriyle, muhtarların da bulunduğu görüşmelerde ilçe bazlı talepler ele alındı, 2021 yılı düzeyinde kaydedilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

TBMM'de Çat Gündemi

Milletvekili Aydemir, '7. Olağan Kongremize gelen Çat Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız, Belediye Meclis Üyelerimiz, önceki dönem İlçe Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Muhtarlarımızla TBMM'de ilçemize dönük toplantı yaptık. İlgilerine minnettarız.' Değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir Karayazı Heyetini Ağırladı

Karayazı heyeti ziyaretinde AK Partinin ilçeye yönelik olarak gerçekleştirdiği yatırımlara teşekkür vardı. Milletvekili aydemir yaptığı paylaşımda, '7. Olağan Kongremize gelen Karayazı ilçemizin gönülleri ak simalarıyla, muhtarlarımızla TBMM'de şirin ilçemizi ve ihtiyaç duyulan hizmetleri konuştuk. AK Partimizin Karayazı'nın çehresini değiştirdiğine, geliştirdiğine dönük tespit ortak kabuldü. Teşekkür ediyoruz. ' kaydını düştü.

Aydemir Pasinler Heyetiyle Bir Araya Geldi

Milletvekili Aydemir TBMM Erzurum görüşmeleri kapsamında Pasinler heyetini ağırladı. 'Pasinler'den Kongremize gelen yüzlerce hemşehrimiz oldu. Başta İlçe başkanımız ve belediye başkanımız olmak üzere her birine şükran borçluyuz. ' paylaşımını yapan Milletvekili Aydemir, 'TBMM'de ziyarete gelen muhtarlarımızla sohbetin içeriği ise, kalkınmaya, gelişmeye dönük yapılanlar ve yapılacaklar üzerineydi.' açıklamasında bulundu.

TBMM'de Erzurum Sinerjisi

TBMM'de Erzurum sinerjisi Kongreye katılan tüm ilçelerin katıldığı istişare toplantısında güçlü bir şekilde yansıtıldı. AK Parti Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir ve Selami Altınok Erzurum heyetiyle toplanarak ilçeler ve il bazlı değerlendirmeleri paylaştı. Milletvekili Aydemir yaptığı paylaşımda, 'Sayın Bakanımız, değerli kardeşim Selami Altınok beyle birlikte Kongremize gelen İl Başkanımız, ilçe ve belediye başkanlarımız, Meclis üyelerimiz, gençlik ve kadın kollarımızın başkan ve yöneticileri ve muhtarlarımızla TBMM'de bir araya gelip ayrıntılı istişarelerde bulunduk. ' kaydını düştü.

İsrail Zulmünü Protesto

Milletvekili Aydemir daha sonra Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkan ve üyeleriyle birlikte İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmün telin edildiği basın toplantısında yer aldı, İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmünü protesto etti. Milletvekili Aydemir, 'Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkan Başkanımız Sayın Hasan Turan'ın anlatımına ve TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'un sahiplenen tarzına teşekkür ediyoruz. ' dedi. - ERZURUM

TBMM'de Erzurum buluşması
TBMM'de Erzurum buluşması
TBMM'de Erzurum buluşması
TBMM'de Erzurum buluşması
TBMM'de Erzurum buluşması
TBMM'de Erzurum buluşması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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