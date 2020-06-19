TBMM'de Cuma namazı kılanlar yağmura yakalandı
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TBMM'de Cuma namazı kılanlar yağmura yakalandı

TBMM'de Cuma namazı kılanlar yağmura yakalandı Cuma namazı kılanlar yağmura yakalandı TBMM Camii'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve TBMM personeli namaz kıldı.

19.06.2020 22:42 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:34

TBMM'de Cuma namazı kılanlar yağmura yakalandı

ANKARA - Cuma namazı kılanlar yağmura yakalandı

TBMM Camii'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve TBMM personeli namaz kıldı. Cuma namazı sonunda başlayan yağmur personele zor anlar yaşattı. Kimi personel yağmurdan kaçmak için koştu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop eski Bakanlardan Abdülkadir Aksu ile selamlaştı.

TBMM'de Cuma namazı kılanlar yağmura yakalandı

Kaynak: İHA

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