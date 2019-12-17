TBMM'de CHP ile MHP arasında 15 Temmuz tartışması

17.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:45

TBMM Genel Kurulunda CHP ile MHP arasında 15 Temmuz tartışması yaşandı.

2020 Merkezi Yönetim bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Bütçe görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında tartışma yaşandı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, OHAL'in ilan edildiği 20 Temmuz'u darbe olarak nitelendirmenin tamamen bir FETÖ ağzı olduğunu söyleyerek, "Ayrıca, yine, bir milletvekili arkadaşımız 'Tankların üzerine çıkma zamanı dedim ben 15 Temmuz akşamı' dedi; demiştir, doğrudur, katılıyorum, samimiyetine de inanıyorum fakat Türkiye Büyük Millet Meclisinde, hep birlikte burada -Sayın Özgür Özel, Mehmet Muş ve bizler, şuan ismini sayamayacağım pek çok arkadaşımız- gerçekten en iyi şekilde bu darbeye karşı çıkıldı. Arkadaşımız öyle de demiştir, ben duymadım ama demiştir 'Tankların üzerine çıkma zamanı' diye. Demiştir yani itirazım yok fakat bildiğimiz bir şey var: O saatlerde kendi Genel Başkanının havaalanında o darbeci tankların arasından gittiğini de biliyoruz yani o konuda da açıklığa kavuşmayan bir durum vardır" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerin yakışıksız olduğunu aktararak, "Bugün 20 Temmuz darbe girişimiyle, 20 Temmuz sivil darbesi, OHAL darbesi dediğimiz mesele ile 15 Temmuz'un peşi sıra ilişkilendirilmesinde hiç şaşılacak bir durum yok. Bir darbenin mağduru olmanız ya da bir darbenin muhatabı olmanız bir başka darbenin faili olduğunuz gerçeğini ortadan kaldırmaz" şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Akçay, şöyle konuştu:

"Şimdi, söylediğim bir cümlenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne sanki diken batmış gibi bu kadar hoplatacağını doğrusu bu kadar da tahmin etmemiştim. Demek ki bir yaraya parmak basmışız. Şimdi 'Asıl darbe 20 Temmuz' diyen Sayın Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'a 'tiyatro', 'kontrollü darbe' diyen ve bunu söylemekte ısrar eden kendileri. Özgür Özel'le ve bahsettiği arkadaşlarıyla kendi Genel Başkanları arasında da bir makas açımı vardır bu kanaatte."

CHP Grup Başkanvekili Özel, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak, "Eğer siz buna 'tiyatro' derseniz o kadar akan kan, o kadar şehit, o kadar gazi, o kadar uçan uçak, atılan bomba varken yapacağınız eleştirinin de hiçbir şeyi kalmaz, bu kadar insanın da günahına girmiş olursunuz. Ancak, partinin 'kontrollü darbe' söyleminin 'tiyatro'dan bir farkı vardır. Zaten o yüzden, Meclis Araştırması Komisyonu raporu bir türlü basılıp dağıtılmamaktadır. 'Kontrollü darbe'yi Cumhuriyet Halk Partisi 'öngörülen, önlenmeyen, sonuçlarından yararlanılan darbe' olarak ifade etmiştir" diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Akçay, ise şöyle cevap verdi:

"Tamam, 'Ayrıldı' diyelim o zaman, onu o şekilde ifade edelim, 'Havaalanından ayrıldı' diyelim. 15 Temmuz tarihi Türkiye'de hem siyasi hem sosyal bakımdan bir milat oldu. Siyaseti çok partili demokratik siyasi hayatımız içerisinde demokratik bir rekabet ve yarış olarak devam ettirmek gerekir. Fakat bu hain darbe girişimi de göstermiştir ki eğer siyasi aktörler olarak siyaseti bir kavga, bir kör dövüşü 'O, onu dedi', 'Bu, bunu dedi', 'Geçmişte sen şöyle demiştin', 'O, sana böyle demişti'ye saplanır kalırsak, bu sadece kör dövüşü ve düşmanlık getirir. ve bu da yakın, en az yüz yıllık yakın tarihimizde şunu göstermiştir ki bu tür kör dövüşleri en çok, en büyük zararı da ülkeye, millete verir"

Akçay, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ilişkin, "İlk beyanatı, ilk açıklamayı da Sayın Genel Başkanımız yapmıştır, Kılıçdaroğlu ne zaman yaptı açıklamayı" diye sordu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhuriyet Dönemi, Osmanlı Dönemi, Selçuklu Dönemi de dahil olmak üzere, bu coğrafyada yapılan en alçak, en hain girişimin 15 Temmuz olduğunu kaydederek, "Bu coğrafya, yaşadığımız bu coğrafyada, yüzlerce devlete mezar olduğunu bildiğimiz bu coğrafyada, 15 Temmuz günü devlet çökertilmek istenmiştir. Dolayısıyla, Allah'a çok şükür, bir büyük irade ortaya çıkmış ve 15 Temmuz'u ayaklar altına almış, demokrasimiz yaşamış, Parlamentomuz yaşamıştır. Dolayısıyla, bu konuda zaten epey tartışmalar oldu" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA