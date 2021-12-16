TBMM'de bütçe görüşmesinde 'Uludere' tartışması

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde ' Uludere' tartışması yaşandı. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Şırnak'ın Uludere ilçesinde 28 Aralık 2011 tarihinde 34 kişinin yaşamını yitirdiği olayı hatırlatarak, Uludere'de yaşananlar için adaletin gelmediğini ileri sürdü. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, ayağa kalkarak Levent Gök'ü konuşması nedeniyle tebrik etti.

ELİŞAT: KİMDEN HESAP SORACAĞIZ

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ise "PKK'nın da Allah belasını versin, 'IŞİD iyi ki varsın. Allah kurşununu azaltmasın' diyen AK Parti'liye de bela okuyorum" diyerek tartışmaya katıldı. Tekrar söz alan Elitaş, "Siyasi partilere sızmak terör örgütlerinin yaptığı işler. Terör örgütünü lanetliyorum, IŞİD'i lanetliyorum, İslam adına terör yapıyorsa onları lanetliyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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