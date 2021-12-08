Tbmm'de bütçe görüşmesinde 'kirli, karanlık ilişkiler' gerginliği

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirirken, 'Kirli, karanlık ilişkiler' sözleri gerginliğe yol açtı, milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Bakan Soylu eleştirilere, "Hak savunmak, iftiraya karşı direnç göstermek, yalana karşı savaşmak bir insanın en şerefli ve en onurlu hakkıdır" diyerek cevap verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirdi. Dervişoğlu, Bakan Soylu'nun gelenekten uzak günlük siyasi polemiklerle hareket ettiğini belirterek, "Bir İçişleri Bakanı gündelik siyasi polemik ve kutuplaşmaların tarafı olmak yerine toplumsal huzurun teminatı olmak için gayret sarf eder. İzan ve liyakat sahibi bir İçişleri Bakanı kirli, karanlık ilişkiler, izaha muhtaç itham ve iddialarla değil memleket hizmetleriyle anılır ve öyle yad edilir. İçişleri Bakanının sahip olduğu sorumluluğun aksine hareket etmesi, koltuktan aldığı güçle tehdit ve şantaja dayalı ayrıştırıcı bir üslubu benimsemiş olması Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısında da büyük bir talihsizliktir. İçişleri Bakanlığımız, huzuru ve güvenliği sağlama bakanlığıdır. İçişleri Bakanlığı, ayar verme, atar yapma makamı değil, bilakis atar- gider yapmaya ve her önüne gelene atar yapmaya kalkışanlara 'dur' demek ve haddini bildirmek gibi bir görev ve sorumlulukla hareket eden bir bakanlıktır. Bu önemli makamı siyasi amigoluk mesafesine indirmenin kişiye ve devlet hayatında işgal ettiği koltuğa sağlayacağı yeni bir mertebe de bulunmamaktadır" dedi.

Bakan Soylu'nun konuşması sırasında ve sonrasında AK Parti, CHP, İYİ Parti ve HDP'li milletvekilleri arasında sözlü tartışmalar devam etti, ardından görüşmelere ara verildi. Aradan sonra görüşmelere devam edildi.

Haber : Besti KARALAR/ANKARA,