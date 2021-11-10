Tbmm'de bütçe görüşmesinde ' İstanbul Sözleşmesi' gerginliği (2)

CHP'Lİ BANKOĞLU'NUN SÖZLERİ, TARTIŞMA YARATTI

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2022 Yılı Bütçesi görüşmeleri sürüyor. Grubu adına söz alan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, şiddet gören kadınları gündeme getirerek, "Sayın Bakan, şiddet gören, öldürülen kadınlardan artık sorumlusunuz. Daha dün Bartın'da gencecik bir kadın öldürüldü. 'Algı değişikliği' diye İstanbul Sözleşmesi'nden çıktınız, uygulansaydı belki yaşardı. Yarın CEDAW'dan çıkmayacağınız ne malum" dedi.

Bankdoğlu'nun sözlerine AK Parti'li milletvekillerinden de tepki geldi. AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında bir süre sözlü tartışma yaşandı.

Haber : Besti KARALAR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet