TBMM'de bütçe görüşmesinde 'gülme' gerginliği (3)

'İNTİKAM ALMAK ÜZERE KURGULANMIŞ BİR MESAİ GÜNÜYLE KARŞI KARŞIYA KALDIK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam eden bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin eleştirilerine ve sorularına yanıt verdi. Yaklaşık 15 saat süren görüşmelerde Bakan Soylu, Bakanlığın bütçe görüşmelerinin başlangıcından itibaren yaşananlara ve CHP milletvekillerinin tartışmalarına değinerek, "Bir hınç, rövanş, bir intikam almak üzere kurgulanmış bir mesai günüyle karşı karşıya kaldık. İlk tartışmada, burada muhakkak kendisi de cevap verecektir, meselenin nasıl başladığını kendi sosyal medya hesabından paylaşmasıyla öğrendiğimiz Engin Özkoç'un tavrı, CHP ve HDP'nin bugün nasıl bir tavırla buraya geldiğinin temel bir yansımasıdır. Konuşmamda burada bir tartışma oldu ve 'başkan yukarı çıkalım' dediniz. Sayın Özkoç, bugün CHP'li bazı vekillerin yaptığı gibi 'İçişleri Bakanı sorularıma cevap veremediği için kaçtı' gibi bir büyük yalanı ve buranın ahlakına da yakışmayacak bir yalanı paylaştı. Sabahtan itibaren Türkiye'nin terör, göç, asayiş meselesi var. Bütün bunlarla ilgili Türkiye'nin birçok meselesi var. Hepimizin bildiği bizim mücadele alanımız olan FETÖ, PKK ve suç örgütlerinin Türkiye'nin istikrarını bozmaya, onlarla mücadelesinin direncini kırmaya yönelik, özellikle 15 Temmuz sonrası oluşturdukları iftira hattına maalesef TBMM'nin bu salonunu istismar edilerek alet edilmesi bu ülkenin bir evladı olarak beni üzmüştür" diye konuştu.

"Sizin aklınız yetmez. Kendi kurumunuzdaki arkadaşlarınıza soracaksınız, onunla beraber iş tutan arkadaşlarınıza soracaksınız, onunla beraber akşam sefası yapanlara soracaksınız, onunla beraber HDP'ye maddi yardımda bulunan anlayışa soracaksınız. Devletin bütün kurumları ile beraber, aklınızın yetmediği şudur; öyle bir karar aldık ve öyle bir meseleye daldık ki, organize suç örgütlerine karşı durduğumuz bu sistemdir."

Nursima ÖZONUR/ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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