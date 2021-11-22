Tbmm'de bütçe görüşmesinde 'gülme' gerginliği

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunda terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaşırken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a güldüğü gerekçesiyle, " Pkk'nın geldiği nokta hoşuna gitmiyor. Orada biz şehit veriyoruz sen gülüyorsun" diyerek tepki gösterince gerginlik yaşandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2022 yılı sunumunu yaptı. Bakan Soylu, terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaşarak 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım olduğunu söyledi. Soylu, "Terör eylemleri sayısı 2 bin 817'den, yüzde 90'ı sınır ötesi tacizleri, bir kısmı da masum sivil insanları hedef alan, 135 sayısına inmiştir. Allah'a hamdolsun, şehirlerimizde huzur vardır. PKK, kilitlenmiştir. PKK bu yıl 5 tanesi de yurt dışından 48 kişiyi örgüte katmışken, son 5 yılda bin 43'ü ikna olmak üzere, 2 bin 72 örgüt mensubu teslim olmuştur. Kato'dan Cudi'ye, Gabar'a kadar; Şenyayla'dan Cehennem Deresi ve Kutu Deresi'ne Kazan Vadisi'ne kadar; Çemçe Madur'dan Sehi Ormanları'na, Tendürek'e kadar, terör örgütünün bütün kampları tarumar edilmiş, tüm temel üslenme alanlarına Allah'a şükür bizim evlatlarımız oturtulmuştur" dedi.

Bakan Soylu, kadına yönelik şiddette '1' sayısına bile tahammül olmadığını kaydederek, "Dünya, kadına karşı şiddet konusunda bir sınamayla karşı karşıyadır. Birleşmiş Milletler uyuşturucu ve suç ofisinin verilerine göre dünyada 2017'de kasıtlı olarak öldürülen 87 bin kadının yüzde 58'i eşleri veya diğer aile üyeleri tarafından öldürüldü. Gelişmişlik, gelir veya eğitim seviyesiyle net bir bağı olmayan bu soruna karşı Türkiye'de, bütüncül bir yaklaşım ve politika izledik. 2015'te kadın cinayeti sayımız 360, 2020'de 268, bu yıl için 15 Kasım itibarıyla 251'dir. Buradaki politikamızın genel çerçevesi; mevzuat adımları atmak, şiddeti oluşmadan önlemek, ihbar ve şikayet mekanizmalarını geliştirmek, devletin bu konudaki birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, kamu otoritesi içinde bu konuda sahayı daha iyi izleyen bir yapı ortaya koymak ve özellikle bu konuda çalışan personelin eğitimine ağırlık vermek oldu. Şu ana kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın KADES'i indirdi. Gelen ihbarların toplamı ise 242 bin 473'tür. Bu ihbarların hepsine gidildi ve bunların 138 bini gerçek ihbarlardı. 1000 kelepçeyi aynı anda izleyen yeni bir elektronik kelepçe izleme merkezi kurduk. 272'si aktif olmak üzere bugüne kadar 764 kişiye elektronik kelepçe takılmıştır ve elektronik kelepçe kullandığımız hiçbir olayda şiddet yaşanmamıştır."

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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