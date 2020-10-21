- TBMM'de bütçe görüşmelerinde bir ilk yaşanacak
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- TBMM'de bütçe görüşmelerinde bir ilk yaşanacak

21.10.2020 13:15 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:35

- TBMM'de bütçe görüşmelerinde bir ilk yaşanacak TBMM'de bütçe görüşmelerinde bir ilk yaşanacak.

- TBMM'de bütçe görüşmelerinde bir ilk yaşanacak

ANKARA - TBMM'de bütçe görüşmelerinde bir ilk yaşanacak. 2021 bütçe görüşmeleri TBMM Tören Salonu'nda yapılacak.

2021 bütçe görüşmeleri korona virüs tedbirleri kapsamında Tören Salonu'nda yapılacak. TBMM Tören Salonu'nda ve mermerli salonda milletvekilleri, bürokratlar ve basın mensupları için yer hazırlandı. Tören Salonu'nda oturma düzeni Plan ve Bütçe Salonu'nda olduğu gibi olacak.

- TBMM'de bütçe görüşmelerinde bir ilk yaşanacak
- TBMM'de bütçe görüşmelerinde bir ilk yaşanacak
- TBMM'de bütçe görüşmelerinde bir ilk yaşanacak
- TBMM'de bütçe görüşmelerinde bir ilk yaşanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

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