TBMM'de bu hafta bütçe görüşmeleri devam edecek

TBMM'de, bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlıkların 2021 mali yılı bütçe görüşmeleri sürecek.

TBMM'de, bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlıkların 2021 mali yılı bütçe görüşmeleri sürecek. Genel Kurul'da ise enerji alanında yeni düzenlemelerin öngörüldüğü kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

TBMM'de pazartesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, salı Hazine ve Maliye Bakanlığı, çarşamba Sağlık Bakanlığı, perşembe Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, cuma ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 bütçeleri görüşülecek. Salı günü ayrıca 'Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu' toplanacak. Toplantıda; çalışma takvimi görüşülecek, komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi ve komisyona davet edileceklerin tespiti yapılacak.

ENERJİDE YENİ DÖNEMTBMM Genel Kurulu'nda ise enerji ve madencilik alanlarında yapılan düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Teklifle maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu kaldırılacak. 'Doğal Gaz Piyasası Kanunu'na Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası (OTSP) tanımı eklenecek. Organize toptan doğal gaz satış piyasasının faaliyete geçmesiyle, doğal gaz piyasa derinliğinin daha da artacağı düşünüldüğünden, yükümlülüğünü yerine getirmeyen/getiremeyen lisans sahiplerinin olması durumunda sistem işleyişinin aksamaması için 'Doğal Gaz Piyasası Kanunu'na 'son kaynak tedariki' tanımı eklenerek, yeni bir mekanizma geliştirilecek.NÖBETÇİ BAKAN UYGULAMASI

TBMM'de salı, çarşamba ve perşembe günleri 'nöbetçi bakan' uygulamasına devam edilecek. Bu kapsamda; salı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çarşamba günü Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, perşembe günü de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milletvekilleriyle görüşecek. Bu hafta siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleşecek.

Besti KARALAR/ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı