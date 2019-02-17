TBMM'de Bu Hafta 2 Yasa Teklifi Görüşülecek

TBMM'de bu hafta 'Ceza Muhakemeleri Kanunu ve çeşitli kanunlarda' değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise 18 maddelik ekonomik düzenlemelerin yer aldığı torba teklif ele alınacak.

TBMM, 31 Mart yerel seçimler öncesi iki önemli yasa teklifini, Genel Kurul'dan geçirmeyi planlıyor. Salı günü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 18 maddelik yasa teklifi görüşülecek. Yasa teklifi ile; Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi'nin adı 'Adana Alparslan Türkeş olarak' değiştirilecek. Kitap ve gazetede KDV sıfırlanacak.

CMK'DA DEĞİŞİKLİK

Aynı gün, TBMM Genel Kurulu'nda, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun yanı sıra, 'İcra ve İflas Kanunu', 'Hakim ve Savcılar Kanunu', 'Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Kanunu' ve 'Bölge Adliye Mahkemeleri' kanunlarında değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak. AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan yasa teklifi yargının iş gücünü azaltmayı hedefliyor. Teklif ile hakim adaylarının yazılı sınav ve mülakat puanları da yeniden düzenleniyor. Buna göre; adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekecek. Başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında kalırsa sadece başarılı olanlar mülakata çağrılacak. Adaylık süresinin sonunda adaylar, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Bu sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yazılı sınavda en az 70 puan alanlar sözlü sınava alınacak. Başarılı sayılmak için yazılı sınav puanının yüzde 60'ı ile sözlü sınav puanının yüzde 40'ının toplamının en az 70 olması gerekecek. - Ankara

Kaynak: DHA