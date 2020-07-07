- TBMM'de Başkanlık yarışı başladı
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- TBMM'de Başkanlık yarışı başladı

- TBMM'de Başkanlık yarışı başladı TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçmek için toplandı.

07.07.2020 17:04 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:28

- TBMM'de Başkanlık yarışı başladı

ANKARA - TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçmek için toplandı.

TBMM Genel Kurulu'nda Başkanlık seçimi yapılıyor. TBMM Başkanlığı için TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç, HDP İstanbul milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş aday oldular.

TBMM Başkanı ve TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de oylamaya katıldı.

TBMM Başkanlığı için ilk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranacak.

- TBMM'de Başkanlık yarışı başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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