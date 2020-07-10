TBMM'de Ayasofya kararı ayakta alkışlandı
TBMM'de Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.
10.07.2020 18:47 | Son Güncelleme: 10.07.2020 19:05
TBMM'de Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.
Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı TBMM Genel Kurulunda okundu. Ayasofya kararı milletvekilleri tarafından ayakta alkışladı.
(İHA)
Kaynak: İHA