TBMM'de Ayasofya kararı ayakta alkışlandı
TBMM'de Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.
10.07.2020 18:17 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:23
TBMM'de Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.
Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı TBMM Genel Kurulunda okundu. Ayasofya kararı milletvekilleri tarafından ayakta alkışladı. - ANKARA
Kaynak: İHA