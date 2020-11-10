TBMM'de Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

TBMM'de Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

10.11.2020 09:47 | Son Güncelleme: 10.11.2020 09:51
TBMM'de Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümü sebebiyle TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Başkanlık Divanı üyeleri ve TBMM personeli katıldı. TBMM Başkanvekili Akar, anıta çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra tören sona erdi. HDP törene katılmadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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