TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısı

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, "Sporun gücünü mültecilerin entegrasyonu, sosyal uyumu için son derece elzem bir araç olarak kullanabiliriz." dedi.

Akdeniz Parlamenter Asamblesinin (AKDENİZ-PA) TBMM'de iki gün sürecek toplantısının "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" konulu ilk oturumunda konuşan NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Bak, "Göç krizinden çıkarılacak dersler" üzerinde değerlendirmede bulundu.

Orta Doğu'da yaşanan iç çatışmalardan dolayı milyonlarca insanın yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kaldığını belirten Bak, emsali görülmemiş bu göç hareketine karşı ülkelerin bu sorun çerçevesinde çözüm arayışlarına girdiğini söyledi.

Göç krizinin insani boyutlarını vurgulayan Bak, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere kamplarda kalan insanların yetersiz beslenmenin yanı sıra hijyen, sağlık, eğitim gibi sorunlarla başa çıkmaya çalıştığını ifade etti. Bak, insani boyutun, uluslararası örgütlerin dikkatle yaklaşması gerektiği en hayati nokta olduğunu dile getirdi.

Avrupa'nın göçmen krizine karşı tutumunu eleştiren Bak, göçmenlere karşı alınan tedbirlerin ardından eski Avrupa sisteminin sorgulanmaya başladığının altını çizdi.

Bak, dünyada göçlerin hiçbir zaman bitmeyeceğini söyleyerek, sınır koruma önlemlerinin yanında, sağlam sığınma ve yardım politikalarının olması gerektiğini vurguladı.

Sporun taşıdığı misyona işaret eden Bak, şöyle konuştu:

"Sporun gücünü mültecilerin entegrasyonu, sosyal uyumu için son derece elzem bir araç olarak kullanabiliriz. Spor aynı zamanda pozitif bir katalizör olarak yine mülteci toplulukların güçlendirilmesinde kullanılabilir. Spor, çocukların daha adil, daha saygın bir toplum için ümitlerini muhafaza etmelerine de yardımcı oluyor. Özellikle de takım sporları yoldaşlık duygusunun oluşturulmasında güzel bir ortam sağlıyor. Sporun tüm bu savaşları sonlandıracak güçte olduğuna inanıyorum. Etnik, sosyal, dini engelleri ortadan kaldırabiliyor ve çocuklara yeni bir ümit aşılayabiliyor. Bu çocuklar silahlı çatışmaların mağduru oldular, yenilgilerin mağduru oldular. Bu çocuklarda, yaşadıklarından dolayı geleceğe dair güvensizlikler oluştu. Savaş ile yerlerinden olan bu çocuklar için spor gerçekten bir fırsat."

Suriye'deki vatansız çocukların durumu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, "DEAŞ tarafından kontrol edilen bölgelerde yabancı ebeveynlerin vatansız çocuklarının durumu" başlıklı konuşmasında, Suriye'nin kuzeybatısında binlerce çocuğun çok trajik koşulların mağduru olduğunu söyledi.

Birçok kadın ve çocuğun, "DEAŞ ile bağlantısı olduğu" şüphesi taşıdığına Moumtzis, "Bu çocuklar yaşadıkları toplumda damgalanıyorlar. Onlara yardım edilmesi gerekiyor. Daha önemli olan şey, UNICEF'in icra direktörü başkanı, 'DEAŞ ile bağlantılı kişilerin çocukları, en hassas çocuklardır' demişti. Bu çocuklara yardım etmek, çözüm bulmak için parlamenterlerin oynanacağı rol, adalet, rehabilitasyon çok önemli." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Al Hol kampının durumuna değinen Moumtzis, 74 bin kişinin barındığı bu kampta 60 ülkeden çoğunluğu 12 yaşın altında 29 bin çocuk bulunduğunu kaydetti. Kamplardaki çocukların bir kısmına annesi, bir kısmına akrabalarının baktığını, bazılarının da yalnız olduğunu aktaran Moumtzis, kamptaki 480 çocuğun kimsesiz olduğunu dile getirdi.

DEAŞ ile bağlantısı olan kişilerin çocuklarının birçok devlet tarafından sınır dışı edildiğini aktaran Moumtzis, şunları kaydetti:

"Bu çocukların ülkelerine geri dönmesiyle ilgili olarak bir siyasi yaklaşımın yer alması lazım. Bunlar çocuk olarak görülmeli, ona göre muamele yapılmalı. Çocukların haklarına saygı gösterilmesi, milliyetlerinin belirlenmesi ve bu konuda bir çıkış noktası belirlenmesi lazım. Devletlerin meşruiyetini ve ulusal güvenlik endişelerini ele aldığımızda hala parlamentoların yapacağı sorumlulukları var."

Oturumda, AKDENİZ-PA Gezici Büyükelçisi ve Terörle Mücadele Başdanışmanı Jean Paul Laborde, "Yabancı terörist savaşçıların ve ailelerinin cezalandırılması, ülkelerine iadesi ve yerlerinin değiştirilmesi sorunları, terörizmin finansmanı ile mücadele", AKDENİZ-PA Terör Özel Komisyonu Başkanı Gennaro Migliore, "Yabancı terörist savaşçılar sorununun çözümünde parlamentoların rolü" başlıklı birer konuşma yaptı. Ayrıca BM Genel Sekreter Yardımcısı Michele Coninsx video mesajla görüşlerini aktardı.

Kaynak: AA