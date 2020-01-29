TBMM'de AK Parti ve CHP arasında 'deprem vergisi' polemiği

29.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:16

AK Parti'den 'deprem vergileri nereye gitti?' diye soran CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi.



Elazığ ve Malatya'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından kamuoyunda "Deprem vergisi" olarak da bilinen Özel İletişim Vergisi tekrar siyasilerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Euronews.com'da Görüntüle