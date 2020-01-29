TBMM'de AK Parti ve CHP arasında 'deprem vergisi' polemiği
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TBMM'de AK Parti ve CHP arasında 'deprem vergisi' polemiği

AK Parti’den, 'deprem vergileri nereye gitti?' diye soran CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt geldi

29.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:16
TBMM'de AK Parti ve CHP arasında 'deprem vergisi' polemiği

'den ' vergileri nereye gitti?' diye soran CHP Lideri 'na yanıt geldi.


Elazığ ve Malatya'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından kamuoyunda "Deprem vergisi" olarak da bilinen Özel İletişim Vergisi tekrar siyasilerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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