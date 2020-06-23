TBMM'de 6 personelde daha koronavirüs çıktı
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TBMM'de 6 personelde daha koronavirüs çıktı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 6 personelin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

TBMM'de 6 personelde daha koronavirüs çıktı
23.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:45

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 6 personelin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Meclis'te 6 personelin Covid-19 testi pozitif çıktı" denildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçen hafta yaptığı açıklamada pandemi sürecinin başından bu yana TBMM'de 11 personelde koronavirüs tespit edildiğini, bunlardan 7'sinin tedavilerinin tamamlanarak işe döndüğünü, diğerlerinin tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı. Böylece TBMM'de salgının başından bu yana testi pozitif çıkan personel sayısı 17'ye yükselmiş oldu.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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