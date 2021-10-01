TBMM'de, 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi
AA / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika
27. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
27. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Tbmm Başkanı Mustafa Şentop'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Haydar Akar, Celal Adan, Nimetullah Erdoğmuş, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve TBMM bürokratları katıldı.
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021
AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri