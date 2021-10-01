TBMM'de, 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi - Haberler
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TBMM'de, 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi

AA / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika
TBMM'de, 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi

27. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

27. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Tbmm Başkanı Mustafa Şentop'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Haydar Akar, Celal Adan, Nimetullah Erdoğmuş, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve TBMM bürokratları katıldı.

AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri
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Haber: TBMM'de, 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi - Haberler
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