TBMM'de 4 partiden ortak açıklama
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TBMM'de 4 partiden ortak açıklama

ANKARA (İHA) – TBMM'de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları ortak açıklama yayınlayarak Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

TBMM'de 4 partiden ortak açıklama
16.07.2020 22:50 | Son Güncelleme: 16.07.2020 22:54

ANKARA (İHA) – TBMM'de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları ortak açıklama yayınlayarak Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak açıklama yayınlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 12 Temmuz'dan başlayarak Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ermenistan hatalı bir yoldadır. Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ ve çevresindeki bölgeleri yıllardan beri işgal altında tutan Ermenistan'ın bilinen saldırgan tutumuna yeni bir örnek teşkil eden bu saldırılar, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir. Ermenistan'ın, hak ve hukuku hiçe sayan bu davranışı karşısında uluslararası toplumu gereken tepkiyi göstermeye davet ediyoruz. Yukarı Karabağ ihtilafının, Azerbaycan'ın uluslararası tanınmış sınırları ve toprak bütünlüğü çerçevesinde barışçı yollarla çözülmesine olan desteğimizi tekrarlıyoruz. Ermenistan BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uymalı ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmelidir. İki devlet, tek millet anlayışıyla her daim huzur ve istikrarın savunucusu olan Türkiye, bundan sonra da tüm imkanlarıyla, toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme çabalarında Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir. Bu vesile ile Azerbaycanlı şehitlerimiz için dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralıların bir an önce iyileşmesini diliyoruz."

Bildiride AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzaları bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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