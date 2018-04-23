TBMM'de 23 Nisan Törenleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konmasıyla başladı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile tören sona erdi.

TBMM'deki törene Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, TBMM İdare Amirleri, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve İYİ Parti temsilcileri katıldı. - ANKARA