"23 Nisan Satranç Turnuvası"nın ikincisi tamamlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"23 Nisan Satranç Turnuvası"nın ikincisi tamamlandı

AA, Baha Kalmurat - Politika
 - Güncelleme:

TBMM'de "23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası"nın ikincisi gerçekleştirildi.

Tbmm'de "23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası"nın ikincisi gerçekleştirildi.

Tbmm Tören Salonunda düzenlenen turnuva, TBMM Genel Sekreterliği ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yapıldı.

İlki 15-16 Ocak 2022 tarihlerinde 7-8 yaş kategorisinde yapılan turnuvanın ikincisine, 9-12 yaş kategorisinde 48 sporcu katıldı.Toplam 6 tur karşılaşmanın ardından, turnuva tamamlandı.

İki gündür düzenlenen turnuvalar kapsamında sporcular ayrıca, rehber eşliğinde TBMM'yi gezdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Turnuvaların üçüncüsü mart ayında 13-20 yaş kategorisinde gerçekleştirilecek.

Ödül töreninin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında yapılması planlanıyor.

23 Nisan Satranç Turnuvası nın ikincisi tamamlandı

23 Nisan Satranç Turnuvası nın ikincisi tamamlandı

23 Nisan Satranç Turnuvası nın ikincisi tamamlandı

AA / Baha Kalmurat - Politika

Satranç Turnuvası, 23 Nisan, Çocuk, TBMM, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title