TBMM'de 2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi maddelerinin görüşmeleri tamamlandı
17.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:41
TBMM Genel Kurulunda 2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ndeki maddelerin görüşmeleri tamamlandı.
TBMM Genel Kurulunda 2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ndeki maddelerin görüşmeleri tamamlandı.
TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. 2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi maddelerinin görüşmeleri tamamlandı. Kanun teklifinin genel oylaması cuma günü yapılacak. Bütçe teklifi görüşmelerinden sonra TBMM Genel Kurulu, 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi maddeleri üzerinde görüşmelere geçecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı