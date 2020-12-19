TBMM'de 2021 bütçesi kabul edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TBMM'de 2021 bütçesi kabul edildi

19.12.2020 03:07 | Son Güncelleme: 19.12.2020 03:19
TBMM'de 2021 bütçesi kabul edildi

TBMM'de yaklaşık 2 aydır süren bütçe maratonu sona erdi.

TBMM'de yaklaşık 2 aydır süren bütçe maratonu sona erdi. 2021 yılı bütçesi AK Parti ve MHP'den 316 milletvekilinin oyu ile kabul edildi.

TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu, ardından da Genel Kurul'da yaklaşık 2 aydır devam eden bütçe maratonunda, kapanış konuşmalarının ardından oylamaya geçildi. '2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi' için 509 milletvekili oy kullandı. 316 milletvekili 'kabul', 193 milletvekili 'ret' oyu verdi. Ayrıca, '2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin oylaması yapıldı. Oylamada 508 milletvekili oy kullandı. 312 milletvekili 'kabul', 196 milletvekili 'ret' oyu verdi. Böylelikle 2021 yılı bütçesi kabul edilmiş oldu.

Haber:  Besti KARALAR-Harun ÖZALP/ANKARA,


TBMM'de 2021 bütçesi kabul edildi
TBMM'de 2021 bütçesi kabul edildi
TBMM'de 2021 bütçesi kabul edildi
TBMM'de 2021 bütçesi kabul edildi
TBMM'de 2021 bütçesi kabul edildi
TBMM'de 2021 bütçesi kabul edildi
TBMM'de 2021 bütçesi kabul edildi
TBMM'de 2021 bütçesi kabul edildi
TBMM'de 2021 bütçesi kabul edildi
TBMM'de 2021 bütçesi kabul edildi
TBMM'de 2021 bütçesi kabul edildi
TBMM'de 2021 bütçesi kabul edildi
TBMM'de 2021 bütçesi kabul edildi
TBMM'de 2021 bütçesi kabul edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Nilgün Belgün İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Burak Yılmaz Kylian Mbappe Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Karar Jandarma Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM'de 2021 bütçesi kabul edildi | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 03:19:27. #1.15#
title