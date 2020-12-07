TBMM'de 2021 Bütçesi görüşmeleri başladı (4)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Bütçe görüşmelerinde muhalefet partilerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığı'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin tümü üzerinde yapılan konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hükümet adına soru, görüş ve eleştirilere yanıt verdi. Bu yıl içeresinde yapılan yatırımlardan bahseden Oktay, "Bu yıl içinde Hidroelektrik santrallerinden şehir hastanelerine, büyük otoyol projelerinden teknoloji merkezlerine pek çok yeni dev eserin açılışını gerçekleştirdik. Fatih Sondaj Gemimizin 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfinin mutluluğunu 83 milyon hep birlikte hissettik. Salgın döneminde dahi ekim ayı ihracatımızın Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamına ulaşmasıyla sanayi üretimi artışında dünya ikincisi oluşumuzla hep birlikte gurur duyduk. Bir taraftan hep birlikte salgınla mücadele ederken, 156 farklı ülkenin ve 11 uluslararası kuruluşun imdadına Türkiye olarak biz yetiştik. Dünyanın 141 farklı ülkesinde geçici süreyle bulunan 100 bini aşkın vatandaşımızı en hızlı şekilde ülkemize getirdik. Bunun yanında 67 farklı ülkeden 5 bin 500 kişinin de ülkelerine dönebilmelerini sağladık. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya liderleriyle çok sayıda telefon ve telekonferans görüşmesi yaparak bölgemizdeki ve küresel düzeydeki meselelere Türkiye'nin kararlı duruşunu yansıttı" dedi.

Suriye, Doğu Akdeniz, Libya ve Azerbaycan ile ilgili konularda Türkiye'nin söz sahibi olduğunu ve diplomasi kanallarının etkin şekilde kullanıldığını kaydeden Fuat Oktay, "Bölgemizde yeni çatışmalar ve insani trajedilerin yaşanmaması için elimizden geleni yapacağımızı ve sınırlarımızın güvenliği konusunda da asla geri adım atmayacağımızı hükümet olarak her platformda açıkça dile getirdik. Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili meselelerde; Türkiye'nin dışlandığı ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını gözetmeyen hiçbir senaryonun hayata geçme ihtimali olmadığını bütün dünyaya ilan ettik" dedi.EKONOMİ POLİTİKALARIFuat Oktay, yeni dönemde maliye politikalarından da bahsederek şöyle devam etti: " Ekonomi politikalarında güven ve kredibiliteyi artırmak üzere para ve maliye politikaları arasındaki eş güdümü daha da güçlendiriyor, ekonomi yönetiminde kurumsal kapasitenin artırılması ve kuralların etkili bir biçimde işletilmesi için gerekli altyapıyı sağlamlaştırıyoruz. Ayrıca, ekonomi politikalarını ilgili tüm tarafların katkısını alarak istişareye dayalı ve daha katılımcı bir anlayışla oluşturuyoruz. Nitekim, bakanlarımız son haftalarda sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantıları gerçekleştirdi, önümüzdeki günlerde de benzeri toplantıları toplumun çeşitli kesimlerini temsil eden diğer sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirecektir. Enflasyon ile mücadeleyi önceliklendirerek makroekonomik istikrarı güçlendirmeye yönelik politikalarımızla enflasyonu düşürerek, tek haneli seviyelere kalıcı olarak indireceğiz. Merkez Bankamız bu yönde gerekli adımları atarak kararlı duruşunu gösterdi. Önümüzdeki dönemde de Merkez Bankası fiyat istikrarına yönelik gerekli bütün araçları bağımsız şekilde kullanmaya devam edecektir."YENİ HUKUK REFORMU ÇALIŞMALARIBugüne kadar gerçekleştirilen yargı reformlarından da bahseden Oktay, "15 Nisan 2020'de ikinci düzenleme, üçüncü olarak ise 28 Temmuz 2020 tarihinde hukuk yargılamalarında adalete erişimi güçlendiren düzenleme yürürlüğe girmişti. Tüm bu değişikliklerle amacımız adalet reformunda yol haritamız olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedeflerin birer birer hayata geçmesidir. Bu kapsamda Yargı Reformu Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturduk ve bu kurulla uygulamayı izleyip aksamalara çözüm getireceğiz. İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir sistemin tesisi ve muhafazası her zaman temel hedefimiz olmuştur" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışmaları devam eden hukuk reformuna ilişkin, "Halihazırda Adalet Bakanlığımız İnsan Hakları Eylem Planı üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir. Geniş bir istişare sürecinden sonra insan hakları konusunda yol haritamız olacak Eylem Planı'nın taslağı oluşturulmuştur. Buna ilave olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası başta olmak üzere ekonomik hayatın tüm paydaşları ile bir araya gelinmekte ve İnsan Hakları Eylem Planı taslağı ve mevzuat ihtiyaçları gözden geçirilmektedir. Bu çerçevede yatırım ortamı, mülkiyet hakkı, sözleşme serbestisi gibi konularda adalet sistemine ilişkin yeni politikalar belirlenecektir" değerlendirmesinde bulundu. Fuat Oktay şöyle devam etti: "Toplumun tüm kesimlerinin yaklaşımlarının dikkate alındığı yeni bir reform sürecini başlatmış bulunmaktayız. Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi yönünde yeni adımlar atacağız. Milletimizin beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek düzenlemeleri titiz bir çalışmanın ardından birer birer hayata geçirmekte kararlıyız. Kadın katillerini, kadına ve çocuğa karşı suç işleyenleri dışarı bıraktınız, sizin yargı reformunuz budur diyerek, asimilasyondan, Kürt düşmanı politikalardan, insani güvenlikten bahsedildi. Kürtçe konuşmanın dahi yasak olduğu günlerden, Kürtçe'nin okullarda öğretildiği, Kürdoloji bölümlerinin açıldığı günlere geldik."Terörle, katillerle mücadeleyi, Kürtlerle mücadele gibi yansıtmanın tek kelimeyle art niyetlilik olduğunu aktaran Oktay, "Tüm Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi gibi konuşmanız gerçeği çarpıtmaktır ve asla doğru değildir. PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin temsilcisi gibi konuşmak, İmralı'nın sözcüsü gibi konuşmakla Kürt vatandaşlarımızın, Kürt kardeşlerimizin adına konuştuklarını iddia edenler, onların temsilcisi değildir. Kürt vatandaşlarımızın, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi biziz" diye konuştu.Fuat Oktay, İzmir'de meydana gelen depremin ardından, "İzmir'imizde tarihinin en büyük kentsel dönüşüm seferberliğini başlattık. Bu kapsamda ilk etapta 5 bin konut için projelerimizi hazırladık bunun yanında vatandaşlarımıza sağladığımız kira ve taşınma yardımları kesintisiz olarak devam etmektedir. 81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle yola çıktığımız millet bahçeleri projelerimizle şehirlerimizi yeşille doğayla buluşturmaya devam ediyoruz. 77 ilde büyüklüğü 50 milyon metrekareyi bulan 272 millet bahçesini hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar 22 ilde 6 milyon metrekare büyüklüğünde 35 millet bahçesinin açılışlarını gerçekleştirdik ve vatandaşımızın hizmetine açtık" bilgisini paylaştı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kılıçdaroğlu'nun bütçe eleştirilerine ilişkin ise "Bu bütçe, BM insani gelişmişlik endeksinde en yüksek insani gelişmişlik sınıfına çıkardığımız milletimizin bütçesidir. Bu bütçeye faiz bütçesi, haramzadelerin bütçesi diyenler, bu topraklara tek bir çivi çakmamış, bu ülkenin insanını yıllarca hor görmüş ve bu yüzden de bu milletimiz tarafından ebediyen muhalefetle görevlendirilmiş, muhalefete mahkum edilmiş olanlardır" dedi.

Oktay, Kılıcdaroğlu'nun rüşvetçi Büyükelçiler iddiasına ilişkin de "Elinizde belge varsa Cumhuriyet Savcılarına başvurmuyorsanız suç işliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR