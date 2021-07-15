TBMM'de '15 Temmuz' anması

TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında '5'inci Yılında Fotoğraflarla 15 Temmuz Sergisi Açılışı ve Kısa Film Gösterimi' yapıldı.

TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında '5'inci Yılında Fotoğraflarla 15 Temmuz Sergisi Açılışı ve Kısa Film Gösterimi' yapıldı.

TBMM Şeref Holü'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 15 Temmuz anısına hazırlanan kısa film gösteriminin ardından 15 Temmuz gecesi ikinci kez 'gazi' unvanı alan TBMM'de o gece görev yapan muhabir, kameraman ve foto muhabirlerine hediye verildi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilere plaket verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi Meclis'te çekilen fotoğrafların yer aldığı '5'inci Yılında Fotoğraflarla 15 Temmuz Sergisi' gezildi.

15 TEMMUZ PANELİTBMM'de daha sonra '5'inci Yılında 15 Temmuz Paneli' düzenlendi. Panelin açılışında konuşan Mustafa Şentop, 15 Temmuz'un devletin yanında durmak için gerçekleştirilen halk hareketi olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz'da halk sokaklara devlete sahip çıkmak için yürüdü. Geçmişte de darbelerin ilk hedefi bu yüce ve Gazi Meclis olmuştur fakat 15 Temmuz darbe girişiminin diğerlerinden farkı, Gazi Meclis'in doğrudan hedef alınması, milletten gasp edilmiş uçaklarla bu yüce mekanın bombalanmış olmasıdır. 15 Temmuz darbe girişimi ne kadar alçaksa o darbeyi durdurmak için harekete geçen milli şuur ve direniş de en az o kadar yüce ve örnek teşkil edecek düzeyde parlaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar