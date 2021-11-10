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TBMM'de 10 Kasım töreni

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
TBMM'de 10 Kasım töreni

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde, TBMM'de düzenlenen törenle anıldı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde, Tbmm'de düzenlenen törenle anıldı.

TBMM'de gerçekleşen törene; Meclis Başkanvekili Haydar Akar, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM İdare Amiri Erkan Haber al, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve çalışanlar katıldı. Akar, Atatürk Anıtı'na kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.


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