TBMM'de 10 Kasım töreni

TBMM'de 10 Kasım töreni

- TBMM'de 10 Kasım töreniANKARA - Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi.

10.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:50
TBMM'de 10 Kasım töreni

- TBMM'de töreni

ANKARA - Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi.

TBMM'de düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programına TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM İdare Amirleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve diğer yetkililer katıldı. TBMM Başkanvekili Gök'ün Atatürk anıtına çelenk koymasından sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: TBMM'de 10 Kasım töreni
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