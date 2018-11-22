TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un sözlü savunmasından feragat etmesi ve yazılı savunmasına göre değerlendirme yapılmasını talep etmesi üzerine bugün toplandı. Toplantıda, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a "uyarma" cezası verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 22.11.2018 16: 43: 29 TSI

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