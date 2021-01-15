TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, Trabzon'da 7 binanın yandığı mahallede incelemede bulundu
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TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, Trabzon'da 7 binanın yandığı mahallede incelemede bulundu

15.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:42
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, Trabzon'da 7 binanın yandığı mahallede incelemede bulundu

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi'nde çıkan yangında evlerini kaybeden vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını söyledi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi'nde çıkan yangında evlerini kaybeden vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını söyledi.

İki gün önce çıkan yangında 7 bina ile 2 samanlığın zarar gördüğü Taşgeçit Mahallesi'ni ziyaret eden Balta, Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca'dan yangın ve ardından bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Evini kaybeden vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Balta, mağduriyetlerin en kısa sürede giderileceğini söyledi.

Bölgede 2 gündür sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve şiddetli rüzgarın yangının çıkışında ve yayılmasında etkili olduğunu ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Devletimizin ilgili tüm kurumları müdahalelerini gerçekleştirdi. Soğutma çalışmaları devam etmekte. Maalesef yangının neticesinde 7 ev ve 2 samanlık yandı. Can kaybı olmaması tesellimiz oldu. Evleri yanan vatandaşlarımız için ilk etapta alınacak tüm tedbirler alınmıştır. Bakanlarımız olayın yaşandığı ilk andan beri sürekli bilgi almaktadırlar. Bizler, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Araklı Belediyemiz, AFAD, seferber olmuş durumdayız. Yangından dolayı meydana gelen zararın tespit çalışmaları hızlı bir şekilde yapılacaktır. Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır. Bizler üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Rabb'im böyle felaketleri bir daha göstermesin. Bu vesileyle tüm Araklılı hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Öte yandan mağdur vatandaşların barınma ihtiyaçları için Ankara'dan gönderilen 9 konteynerin yerleştirileceği alanda iş makineleri tarafından çalışma yürütüldüğü, konteynerlerin da yarın Taşgeçit Mahallesi'ne ulaşmasının beklendiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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