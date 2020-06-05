TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta'tan, çevre politikası uygulama ve sonuçları değerlendirmesi...
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TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta'tan, çevre politikası uygulama ve sonuçları değerlendirmesi...

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 30 Büyükşehir Belediyesi ve nüfusu 250 binin üzerinde olan 88 ilçe belediyesinin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Sıfır Atık Sistemi'ne geçmesiyle toplam 37 milyon kişinin bu hizmetten faydalanmasının hedeflendiğini bildirdi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta'tan, çevre politikası uygulama ve sonuçları değerlendirmesi...
05.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:15

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 30 Büyükşehir Belediyesi ve nüfusu 250 binin üzerinde olan 88 ilçe belediyesinin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Sıfır Atık Sistemi'ne geçmesiyle toplam 37 milyon kişinin bu hizmetten faydalanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Balta, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'de ve dünyada çevre bilincinin oluşturulabilmesi, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilebilmesi için çeşitli etkinliklerle kutlanan "Dünya Çevre Günü"nün, tüm insanlığın geleceğini yakından ilgilendiren çevre konusunda büyük önem arz ettiğini belirtti.

Doğanın, özellikle son yüzyılda yaşanan hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme, teknolojik gelişmeler ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi gibi nedenlerle büyük zarar gördüğünü ifade eden Balta, buna bağlı olarak da tüm dünya küresel ısınma, kuraklık ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalındığını kaydetti.

Balta, Türkiye'nin, uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki sorumluluklarının da bilinciyle ekonomi, şehirleşme, enerji ve daha birçok alanda çevrenin korunmasını ön plana çıkaran politikalar yürüttüğünü vurguladı.

Söz konusu politikalara dikkati çeken Balta, "Bu politikalar kapsamında TBMM Çevre Komisyonu olarak geçtiğimiz yıllarda plastik atığın azaltılması için ücretli poşet uygulaması ile araç lastiği, akü, pil ve bataryalar, madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç, elektrikli ve elektronik eşya, bilişim telekomünikasyon ekipmanları, beyaz eşya ile plastik, metal, kompozit, cam ve ahşap ambalajlardan geri kazanım katılım payı alınması uygulaması hayata geçirilmiştir. Ayrıca, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulaması zorunlu tutulacaktır." ifadesini kullandı.

"2023 yılında düzenli depolama hizmeti sunmayan belediyemizin kalmaması hedeflenmektedir"

Balta, çevre politikaları kapsamında çeşitli uygulama ve sonuçlara da değinerek, şunları kaydetti:

"2018 yılında ülkemiz için atığın geri kazanım oranı yüzde 13 olarak gerçekleşmiştir. Bakanlığımızca yürütülen Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı'nın revize edilmesi projesi kapsamında 2019 yılı verisinin elde edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 2023 yılı hedefi ise bu oranı yüzde 35'e çıkarmaktır. 2018 yılında sıfır atık programı uygulanan bina sayısı 13 bin iken, 2019 yılında sıfır atık programı uygulanan bina sayısı 27 bine yükselmiştir. Haziran 2020 itibariyle 42 bin binaya ulaşmıştır. 2023 yılı hedefi ise bu sayıyı 400 bine çıkarmaktır."

Yine 2018 yılında düzenli depolama hizmeti verilen belediye nüfusu oranı yüzde 75 iken, 2019 yılı sonunda yüzde 82'ye çıkarıldığını aktaran Balta, "2023 yılı hedefi bu oranı yüzde 100'e çıkarmaktır. Yani 2023 yılında düzenli depolama hizmeti sunmayan belediyemizin kalmaması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Çevre kirliliğinin yanında önemli bir ekonomik kazanç elde edilmesi de söz konusu olacaktır"

Balta, plastik poşet kullanımında yüzde 80 oranında düşüş sağlandığına işaret ederek, şunları belirtti:

"30 büyükşehir belediyesi ve nüfusu 250 binin üzerinde olan 88 ilçe belediyemizin 31 Aralık 2020 tarihine kadar Sıfır Atık Sistemi'ne geçmesi ve bu sayede toplam 37 milyon vatandaşımızın bu hizmetten faydalanmasının sağlanması hedeflenmektedir. 2019 yılında yaklaşık 2,25 milyon ton ambalaj atığı toplanarak yaklaşık 2 milyon lira ekonomiye katkı sağlanmıştır. Bu atıkların toplanmasıyla yaklaşık 175 bin ton sera gazı salınımının önüne geçilmiştir. "

Sıfır Atık Uygulamasının toplum tarafından benimsenmesiyle çevre kirliliğinin yanında önemli bir ekonomik kazanç elde edilmesinin de söz konusu olacağını vurgulayan Balta, şu ifadelere yer verdi:

"2023 yılına kadar, toplanan atıkların işlenmesi, geri kazanılması sonucu, sanayimizde ve hizmet alanlarında gerçekleşecek yatırımlarla, 100 bin kişiye doğrudan istihdam ve yıllık 20 milyar liralık ekonomik kazanç sağlanması öngörülmektedir. Atık su arıtma tesis sayımız 2002 yılında 145 iken 2010 yılında bu sayıyı 326 adete yükselttik. 2018 verilerine göre de atık su arıtma tesis sayımız 991'e çıkmış bulunmaktadır. 2019 verilerine göre de atık su arıtma tesis sayısı 1136 adete çıkarılmıştır."

"Kovid-19 salgını, çevrenin korunmasının önemini bir kez daha hatırlatmıştır"

Balta, Kovid-19 ile mücadele sürecine de değinerek, "Kovid-19 salgını, başta temiz su ve sağlıklı gıda tedariki olmak üzere çevrenin ve doğal dengenin korunmasının önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Bu süreçte ulusal çevre yönetimi, bu salgının önlenmesi ve devamında önemli bir aktör durumuna gelmiştir. Kovid-19 salgını sürecinde, atıkların bulaşıcı hastalık riski taşımaması açısından atık toplama hizmetleri, su kaynaklarının ve toprağın korunması ile su arıtma hizmetlerinin ne denli önemli olduğunu göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Çevrenin korunması ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla yapılan çalışmaların ortak amacının gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğunu aktaran Balta, şunları belirtti:

"Yaşadığımız çevre geçmişten bize kalan bir miras değil, gelecek nesillere bırakacağımız bir emanettir. Yarınımız olan çocuklarımızın daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesi bugün bizim oluşturacağımız ortak bir çevre bilinci ile mümkündür. Üzerinde yaşadığımız bu cennet vatanın evlatları olan bizler, temiz çevrenin bize ecdadımızdan miras olarak kalmış olmasından ziyade, bizim gelecek nesillere emanetimiz olması gerektiğinin bilincinde olmalı, bu manada gereken her türlü hassasiyeti göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın Dünya Çevre Günü'nü kutluyor, sağlıklı bir gelecek, temiz bir çevre ve mutlu günler diliyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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