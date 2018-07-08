TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta'nın Yeğeni Evlendi

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ve Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'nın yeğeni, Leyla-Adil Balta çiftinin oğlu Ali Balta hayatını, Emine-Yaşar Koyun çiftinin kızı Kübra Koyun ile birleştirdi.

Akçaabat ilçesindeki bir düğün salonunda yapılan düğün merasimine, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, STK Başkanları, siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı. - TRABZON