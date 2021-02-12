TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta'dan Cumhur İttifakı'nda ortak payda vurgusu

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TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Cumhur İttifakı'nın ortak paydalarının vatan, millet ve bayrak, karşı çıktıklarının da terör örgütleri olduğunu söyledi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Cumhur İttifakı'nın ortak paydalarının vatan, millet ve bayrak, karşı çıktıklarının da terör örgütleri olduğunu söyledi.

Balta, Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, AK Parti Trabzon Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, şimdi gençler kadar şanslı bir dönem yaşamadıklarını anlattı.

Trabzon'un bir ilçesinden merkeze gelmenin büyük bir hayal olduğu bir zamanı yaşadıklarını ifade eden Balta, "Ama şimdi inandığımız, arkasından yürüdüğümüz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bu gençlik, bu ülke aya gidecek." dedi.

Balta, dün Beşikdüzü ilçesinde toplantı yapan CHP'li genel başkan yardımcısı ve milletvekillerinin özgürlüklerden, demokrasiden ve belediyelere baskı yapıldığından bahsettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Batsın sizin özgürlüğünüz, batsın sizin demokrasiniz, batsın sizin tarafsızlığınız. Siz en son bunları konuşacak kişilersiniz. Zulüm yaptınız bu insanlara. İktidar olduğu dönemlerde belediyelerin elini, kolunu bağlayan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına yurt dışı yasağı getiren yine aynı zihniyet. Şimdi geldiler, Beşikdüzü ilçemizde haklardan, özgürlüklerden bahsediyorlar. Sizin döneminizde, özgürlüklerin en fazla olması gereken üniversitelerde ikna odalarını kurmuştunuz. Niye, başörtülü evlatlarımızın, inançlı çocuklarımızın eğitim özgürlüğünü ellerinden aldınız. Şimdi özgürlüklerden bahsediyorlar ve yanındaki o Beşikdüzü'ndeki belediye başkanına sormaları lazım acaba Trabzon milletvekilleri bugüne kadar o belediye başkanının hangi projesini engelledi, İller Bankası'ndan hak etmediği vaziyette kredi tahsisi yapıldı ? Ona sormaları lazımdı ama onlar yalanla, dolanla ve özellikle sandıkta değil, millete güvenmeyerek, vesayet odaklarıyla mahkeme kapılarında bu millete gelen hizmetleri engellediler."

"Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz gecesi millet kurdu"

Muhalefetin son zamanlarda Cumhur İttifakına yönelik çeşitli söylemlerde bulunduğuna işaret eden Balta, "İstanbul'da son zamanlarda da şunu söylüyorlar, 'ittifakın küçük ortağı iktidarı yönlendiriyor.' Cumhur İttifakı'nın küçük, büyük ortağı yok. Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz gecesi millet kurdu. Bu ülkeyi ilelebet hedeflerine ulaştırmak için millet bir ittifak kurdu ve bu ittifak hiç bir zaman gizli değil. Bu ittifakın ortak paydaları vatandır, millettir, bayraktır, karşı oldukları da terör örgütleridir. CHP'nin Genel Başkanı özellikle PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile beraber gizli görüşüyor ama basın açıklamasına tek başlarına çıkıyorlar. İşte aldatmaca, milletten korkuyorlar." diye konuştu.

Balta, terör örgütleriyle beraber kol kola giren siyasi partilerle işlerinin olmadığını vurguladı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ise AK Parti'nin gençlere önem veren bir siyasi parti olduğunu ve gençlerin varlığının da siyaseti güçlendirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetinde kutlu yürüyüşlerine hep birlikte devam edeceklerini belirten Cora, "AK gençlik, Türkiye'de örnek olmuş bir gençliktir. Bizim gençlerimiz cam, çerçeve kıran, polis otolarını tekmeleyen, kamu binalarını yakıp yıkan gençler değil. Bizim gençlerimiz, 15 Temmuz'da elinde bayrak, göğsünde imanı ile sokağa çıkıp tankların altına giren, F-16'ların altında duran, Trabzonlu Sedat Kaplan kardeşimizi şehit veren bir gençliğin temsilcisidir. Bu gençlik sınavını vermiştir, bu gençlikle ne kadar gurur duysak azdır." dedi.

Milletvekili Ayvazoğlu: "Selçuk Bayraktar gibi nesiller yetiştirme amacındayız"

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da daima hakkın ve adaletin tarafında olan bir nesli ülkeye kazandırabilme amacında olduklarını dile getirdi.

Trabzon'da gençlere yönelik yapılan yatırımlarla ilgili de bilgi paylaşan Ayvazoğlu, "Amacımız 6-8 Ekim olaylarında, Gezi Parkı'nda ve şimdi Boğaziçi olaylarında olduğu gibi elinde taşla, sopayla ve faydasız şeylerle değil, kitap, Kur'an ve bilgisayarla gezen, kafasını boş işlerle değil, planla proje ile meşgul eden, yüreği heva ve hevesle değil, inançla, şefkatle, cesaretle dolu Selçuk Bayraktar gibi nesiller yetiştirebilmektir." dedi.

Milletvekili Günnar: "Türkiye uzaya insan gönderme planları yapıyor"

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ise Türkiye'nin uzaya insan gönderme planları yaptığını anımsatarak, "Bundan başka 2023'de aya Türk uzay aracı ile inişi gerçekleştirmenin planlarını, projelerini de gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin daha düne kadar, 5-6 yıl öncesine kadar kendisine ait bir tüfek organizasyonu yoktu." diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da tüm gençleri AK Parti kadrolarında siyaset yapmaya davet etti.

Kendi geçmişinden örnekler vererek gençlere büyük hayaller kurmalarını öneren Zorluoğlu, "Hiç kimsenin ufkunuzu daraltmasına, hayallerinizi karartmasına müsaade etmeyin. Daha özgür, bağımsız, gelişmiş ve müreffeh bir ülke için farklı görüşlerden ve yaşam biçimlerinden de olsa insanlarımızın birbirine sarılabildiği bir toplumun inşası için büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşmak için sizler en büyük umudumuzsunuz." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik projelerinden bahsetti.

Gençlik Kolları İl Başkanı Sefa Küçükali'nin güven tazelediği kongreye, AK Parti Karadeniz İl Koordinatörü Haydar Revi, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Gençlik Kolları MKYK üyeleri Cengizhan Güngör, Kübra Yüceer, Halil İbrahim Alegöz ve Emrullah Kırkpınar, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı