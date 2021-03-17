TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutladı

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale'de kutsal değerleri uğruna, tüm olumsuzluklara karşı inanılmaz bir şekilde canı pahasına çarpışan kahraman ordu ile yüce milletin, kara ve deniz savaşlarında düşman kuvvetlerine, "Çanakkale geçilmez" dedirterek, hür ve bağımsız yaşama kararlılığını dünyaya ilan edip vatan ve bayrağına sahip çıktığını belirtti.

Çanakkale Savaşı'nın, büyük Türk milletinin bugünkü coğrafya üzerinde sonsuza kadar yaşamaya kararlı olduğunu ve hiçbir kuvvetin onu Anadolu'dan koparamayacağını, süngü, mermi ve yüksek iman gücü ile bütün dünyaya ilan ettiği bir destan olduğunu vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

"Bu zafer, Anadolu'yu vatan ilan etme zaferidir. Üzerinde yaşadığımız topraklar fedakarlıklar, inanç, umut ve adanmışlıkla bizlere vatan kılınmıştır. Terör örgütlerine ve arkalarındaki odaklara karşı yürütülen beka mücadelesinde, devlet olarak en büyük güç kaynağının tıpkı bir asır öncesinde olduğu gibi yine milletin imanı, inancı, vatan ve bağımsızlık sevdasıdır. Gerek 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesine karşı sergilenen kahramanlıklar, gerekse Afrin, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı harekatları sürecinde 7'den 70'e milletimizin tüm fertlerinin seferber olması, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri, ne kadar canlı olduğunu bir kez daha göstermiştir."

Balta, en büyük görev ve sorumluluğun, istiklal ve istikbalden asla taviz vermeyerek, ecdaddan alınan mirası son derece yüksek bir şuur ve hassasiyetle geleceğe taşımak olduğunun altını çizerek, "Bu düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay